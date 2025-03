Sport, San Marino: Aquabike San Marino pronto per la prima gara di stagione a Pavia

Il Team Aquabike San Marino è pronto a dare il via alla nuova stagione di motonautica con una trasferta importante in programma il prossimo fine settimana, il 29 e 30 marzo. I piloti del team sammarinese si dirigeranno a Pavia, presso la struttura “7 Laghi”, che ospita competizioni di moto d’acqua e go-kart. Questa gara rappresenta il primo appuntamento della stagione e segna un’importante occasione di test per il Team Aquabike San Marino, in vista degli impegni futuri.

“Siamo pronti a questa gara”, ha dichiarato Walter Nanni, presidente del Team. “Ci siamo allenati molto durante l’inverno e ci presentiamo con oltre 12 piloti, tra cui un esordiente molto promettente: Tommaso Mosconi, un ragazzo classe 2011, che debutterà nella categoria Ski 12-14 anni, moto da condurre in piedi. Tommaso si è avvicinato alla motonautica solo ad ottobre scorso, ma ha già acquisito una buona padronanza della guida veloce, il che ci rende molto felici. Questo non solo fa bene al nostro team, ma ci permette anche di attrarre nuovi giovani, grazie alla passione che Tommaso riesce a trasmettere ai suoi coetanei, anche a scuola.”

La competizione fa parte del circuito delle gare regionali, ed è stata possibile grazie all’invito dell’ente organizzatore, “Wave Aquabike”, che ha riservato per il Team Aquabike San Marino un’area esclusiva. “Un sentito ringraziamento va a Michele Marras, che ha reso possibile tutto questo. Consideriamo questa gara come un test prestagionale per prepararci al meglio per il Campionato Italiano che si terrà a Rimini dal 2 al 4 maggio, dove saremo organizzatori, in collaborazione con il Club Nautico di Rimini.”

Il Team Aquabike San Marino, con la sua dedizione e passione per la motonautica, si prepara a vivere una stagione ricca di emozioni e sfide. L’attenzione è già rivolta ai futuri appuntamenti, con la consapevolezza che ogni gara è un’opportunità di crescita per i giovani talenti del team.