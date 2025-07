Sport. Singapore, Jasmine Verbena chiude decima ai Mondiali: San Marino ancora nella top ten del nuoto artistico

Terza finale iridata consecutiva per la sincronette biancazzurra, acclamata dal DT Simona Chiari: “È un orgoglio infinito per tutto il Paese”. Ancora una volta Jasmine Verbena porta in alto i colori di San Marino nel nuoto artistico mondiale. Dopo l’accesso in finale nel solo libero ai Mondiali di Singapore, la giovane sincronette ha chiuso questa mattina con un eccellente decimo posto, totalizzando un punteggio di 216.6937.

Si tratta della terza finale iridata consecutiva per Verbena, che conferma così il suo posto tra le migliori dieci atlete al mondo nella disciplina. Già nella giornata di venerdì, durante il solo tecnico, la sammarinese aveva ottenuto un buon 14° posto nei preliminari.

La performance nel solo libero le ha invece permesso di accedere alla finale con la nona posizione, mantenendo alta l’asticella in una competizione di altissimo livello.

“Dopo la sorpresa di Fukuoka 2023 e la consacrazione di Doha 2024, è arrivata la meraviglia di Singapore 2025” – ha dichiarato emozionata la direttrice tecnica Simona Chiari, presente a Singapore insieme all’accompagnatore federale Bruno Gennari – “I complimenti e le emozioni per questa atleta sono infiniti. Reduce dai due ori conquistati ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, non si è mai accontentata. È passata attraverso gli Europei di Funchal per arrivare pronta e determinata a questo Mondiale, il suo terzo da singolista. È una ragazza e un’atleta incredibile, orgoglio mio e di tutta San Marino”.

Una carriera in costante ascesa quella di Jasmine Verbena, ormai punto fermo della nazionale biancazzurra, che dimostra anno dopo anno talento, determinazione e una crescita continua a livello tecnico e artistico.