Sport Speciali. San Marino, successo per la “Special Cup 2025”: vincono gli Insuperabili di Firenze

Grande entusiasmo al Campo sportivo di Montecchio, dove il 20 e 21 settembre si è svolta la nuova edizione della San Marino Special Cup, torneo di calcio a 5 promosso dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali in collaborazione con la FSGC – Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

La manifestazione ha visto in campo 9 squadre provenienti da diverse regioni italiane e dal Titano:

ASD Albano Primavera

Associazione Fuorigioco ODV

ASD Calcio Veneto

Insuperabili Firenze

Parma Special

San Marino

Sportinsieme Castellarano

Soccer Dream Fermana

ASD Sport “in”… Veneto

La finale e i risultati

Ad alzare il trofeo sono stati gli Insuperabili di Firenze, che hanno conquistato la vittoria in finale contro ASD Calcio Veneto. Il Team di San Marino, protagonista di due giornate intense, ha chiuso invece all’ottavo posto della classifica.

Spirito di squadra e inclusione

Il torneo si è confermato non solo un appuntamento sportivo, ma soprattutto un’occasione di inclusione e amicizia, capace di unire atleti, famiglie e tifosi in due giornate di festa e passione per il calcio.

Gli organizzatori hanno voluto rivolgere un pensiero particolare a chi ha reso possibile l’evento: “Un grande ringraziamento va a tutti i volontari, il cui lavoro ha permesso anche quest’anno la perfetta riuscita della manifestazione”, sottolinea la Federazione Sammarinese Sport Speciali.

La San Marino Special Cup si conferma così un appuntamento di valore sportivo e sociale, capace di trasmettere i veri valori dello sport: inclusione, collaborazione e gioia condivisa.