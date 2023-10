Sta per atterrare ma pista Bari è occupata, aereo riprende quota

Enav: ‘E’ accaduto tutto in totale sicurezza’

Un aereo della compagnia Volotea in arrivo da Firenze questa mattina a Bari ha dovuto riprendere quota perché sulla stessa pista di atterraggio c’era un boeing di Ryanair pronto al decollo per Alicante.

E’ accaduto alle 11.35.

Il tutto – spiega l’Enav all’ANSA – è accaduto in totale sicurezza e a quote che hanno permesso ampi margini di manovra.

A quanto si apprende, l’aereo Ryanair era al punto di attesa e stava aspettando l’ok dalla torre di controllo per entrare in pista.

In questo momento l’aereo Volotea era a 7 miglia da Bari.

All’improvviso l’aereo Ryanair, senza ottenere l’ok dalla torre di controllo, è entrato in pista. In questo momento l’aereo di Volotea era a circa 5 miglia di distanza e proseguiva l’avvicinamento.

Quando il volo Ryanair è entrato in pista, la torre di controllo si è messa subito in contatto con il pilota di Volotea che ha quindi sorvolato l’aeroporto di Bari a circa 800 metri di quota, ha atteso che il volo Ryanair liberasse la pista ed è atterrato in sicurezza.

ANSA