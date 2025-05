Stampa libera? Pura utopia! – di Paolo Forcellini

Anche quest’anno si é celebrata la «Giornata Mondiale della Liberta’ di Stampa»… Anche quest’anno si sono letti e sentiti i soliti interventi di autorevoli politici, di autorevoli commentatori e direttori di testate giornalistiche, ma la sostanza è sempre quella. Si invoca una libertà di stampa, una stampa libera da vincoli che possa dare ai lettori informazioni senza alcun tipo di condizionamento ideologico. Pura utopia !

Una libera stampa non potrà mai essere tale, inutile nasconderlo. Come puo’ un organo d’informazione non essere condizionato da chi nè è proprietario e che ne é il finanziatore, da chi ne è il direttore, dai singoli operatori che potrebbero essere costretti a seguire le linee guida dell’azienda per cui lavorano, tutto cio’ anche se i contributi proivengono dallo stato e non da privati ?

Una libera informazione può capirla solo un lettore attento, quando dopo il caffè mattutino, ha dato una sbirciata ad un quortidiano di destra, una su quella di sinistra, una su quella di centro e dopo aver ascoltato il primo telegiornale del mattino di tutte tre le reti , quella governativa, quella dell’opposizione, quelle private.

Solo allora, potrà rendersi conto, come una informazione abbia colorazioni diverse, come i colori …dell’arcobaleno e come non possa effettivamente esserci una stampa con una informazione libera, nonostante la buona volontà di celebrarne la giornata mondiale.

Paolo Forcellini