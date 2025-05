StarCon Italia 2025: Fantascienza, scienza e giochi invadono Bellaria Igea Marina

Ospiti Anthony Rapp ed Umberto Guidoni

Il Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina (Rn) è sulla rampa di lancio pronto ad ospitare la nuova edizione di StarCon Italia, una delle principali convention italiane dedicate alla fantascienza, al gioco, al fantasy e alla scienza. Organizzata dallo Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero” (STIC-AL), Italian Klinzha Society (IKS), Doctor Who Italian Club (DWIC), Ultimo Avamposto e Rocca Prop, l’evento rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di tutte le età.

Starcon ospita tre eventi al suo interno legati ai club organizzatori: Sticcon XXXVII – convention dello Stic-Al, Regeneration V – raduno di appassionati di Doctor Who e Kronos One 2025 l’unica convention Klingon, l’eroica razza di guerrieri di Star Trek.

Tanti gli ospiti partecipanti che vanno ad arricchire un programma denso di appuntamenti sia ludici che scientifici.

Umberto Guidoni, astronauta e divulgatore scientifico italiano. Anthony Rapp, noto per il ruolo del tenente comandante Paul Stamets in Star Trek: Discovery

Sophie Aldred, interprete di Ace in Doctor Who, Nick Owenford, attore e stuntman con esperienze in Star Wars: Andor, Animali Fantastici e Wonka,

Pasquale Ruju, sceneggiatore, scrittore e doppiatore, Claude Francis Dozière, scrittore. Con loro saliranno sul palco anche Giuseppe Tagliavini originario di Ravenna e professionista degli effetti visivi cinematografici. Attualmente vive e lavora in Nuova Zelanda alla WetaFx.

Fabio Mortari dell’Osservatorio Astronomico Hypatia di Rimini e Matteo Montemaggi, presidente dell’Associazione Astronomica del Rubicone.

Marco Selvi, ricercatore dell’Istituto di Nazionale di Fisica Nucleare di Bologna.

Venerdì 16 l’astronauta Umberto Guidoni incontrerà le scuole e al pomeriggio sarà protagonista sul palco per raccontare la sua produzione come scrittore assieme agli altri “FantaAutori” Claude Francis Dozière e Giuseppe Ruiu. L’incontro sarà preceduto dallo spazio scientifico curato dal Dott. Marco Selvi che ci farà esplorare la “materia oscura”.

Nel ricco programma di venerdì avremo anche le lezioni di lingua klingon, la presentazione del gioco Star Trek Horizon, il quiz “The Floor” e la Kobayashi maru game, il gioco di ruolo notturno.