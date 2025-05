StarCon Italia 2025, la grande convention della fantascienza e del fantasy torna a Bellaria Igea Marina

Dal 16 al 18 maggio 2025, il Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina (Rn) ospiterà la nuova edizione di StarCon Italia, una delle principali convention italiane dedicate alla fantascienza, al gioco, al fantasy e alla scienza. Organizzata dallo Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero” (STIC-AL), Italian Klinzha Society (IKS), Doctor Who Italian Club (DWIC), Ultimo Avamposto e Rocca Prop, l’evento rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di tutte le età.

Starcon ospita tre eventi al suo interno legati ai club organizzatori: Sticcon XXXVII – convention dello Stic-Al, Regeneration V – raduno di appassionati di Doctor Who e Kronos One 2025 l’unica convention Klingon, l’eroica razza di guerrieri di Star Trek.

Ospiti e programma

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di numerosi ospiti provenienti dal mondo del cinema, della televisione, della letteratura e della scienza:

Anthony Rapp, noto per il ruolo del tenente comandante Paul Stamets in Star Trek: Discovery

Sophie Aldred, interprete di Ace in Doctor Who

Nick Owenford, attore e stuntman con esperienze in Star Wars: Andor, Animali Fantastici e Wonka

Umberto Guidoni, astronauta, divulgatore scientifico e scrittore

Pasquale Ruju, sceneggiatore, scrittore e doppiatore

Claude Francis Dozière, autore e figura poliedrica nel panorama della fantascienza contemporanea

La manifestazione offrirà anche l’opportunità di partecipare ad incontri e conferenze su vari temi: dalla scienza al cinema, dal gioco al modellismo e molto altro.

Saranno infatti nostri ospiti speciali

Giuseppe Tagliavini originario di Ravenna e professionista degli effetti visivi cinematografici. Attualmente vive in Nuova Zelanda e lavora alla WetaFx dove ha partecipato alla realizzazione di importanti produzioni cinematografiche quali “Avatar”, “Harry Potter”, “Game of Thrones”, “Lo Hobbit” e tantissime altre.

Fabio Mortari dell’Osservatorio Astronomico Hypatia di Rimini e Matteo Montemaggi, presidente dell’Associazione Astronomica del Rubicone porteranno i partecipanti a scoprire le caratteristiche degli asteroidi.

Con Marco Selvi, ricercatore dell’Istituto di Nazionale di Fisica Nucleare di Bologna si parlerà della “ricerca della materia oscura”. Selvi è il Responsabile Nazionale dell’esperimento XENON, uno dei più sensibili al mondo per la ricerca diretta della materia oscura. Questo progetto

ambizioso è condotto presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

Non mancheranno i consueti appuntamenti con la “Kobayashi Maru Night” il gioco di ruolo notturno, la colorata sfilata dei costumi del sabato sera, la consegna del premio “Alberto Lisiero”, le lezioni di lingua klingon e speciali mostre di fantamodellismo e Lego.

Starcon e beneficenza

Come ogni anno saranno diverse le attività dedicate a speciali raccolte fondi. Per l’edizione 2025 Starcon sosterrà due progetti specifici:

– Champ1 e la sua lotta per i bambini affetti da questa rara malattia genetica

– Un aiuto per una famiglia di partecipanti alla Starcon rimasta gravemente danneggiata dall’alluvione di ottobre 2024