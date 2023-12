START ROMAGNA. Aggiornamento importante su sciopero del trasporto pubblico: durata ridotta a 4 Ore

Start Romagna, 14 dicembre 2023 – Importante aggiornamento per i cittadini e i pendolari: lo sciopero del trasporto pubblico, previsto per domani, venerdì 15 dicembre, e indetto da USB Lavoro Privato, avrà una durata di soli 4 ore. La decisione arriva in seguito a un’ordinanza del Ministero dei Trasporti, che ha ridotto la durata dello sciopero precedentemente prevista per 24 ore.

I servizi di trasporto pubblico non saranno garantiti nelle seguenti fasce orarie nelle diverse aree:

– Forlì-Cesena: dalle 9:00 alle 13:00

– Ravenna: dalle 9:00 alle 12:00, compreso il servizio traghetto

– Rimini: dalle 9:00 alle 13:00

Start Romagna esprime le proprie scuse per i potenziali disagi che questo sciopero potrebbe causare ai viaggiatori e ai cittadini.

Si ricorda che le motivazioni dello sciopero possono essere consultate nell’avviso pubblicato sul sito web aziendale, in ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi.

Per ulteriori dettagli, si invita a visitare il seguente link: https://www.startromagna.it/news/venerdi-15-dicembre-sciopero-nazionale-di-24-ore-su-tutti-i-bacini/.

Durante l’ultimo sciopero nazionale di 24 ore indetto da USB Lavoro Privato il 9 ottobre, l’adesione aveva registrato il 31,50% a Forlì-Cesena, il 36,88% a Ravenna e l’11,05% a Rimini.

