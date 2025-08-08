Start Romagna Raggiunge il Massimo Punteggio nel Rating di Legalità: Eccellenza e Trasparenza per il Servizio Pubblico Romagnolo

Start Romagna ha ottenuto la terza stella nel Rating di legalità, il massimo riconoscimento conferito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, riservato alle imprese che rispettano elevati standard etici e giuridici.

Andrea Corsini, Presidente di Start Romagna, ha sottolineato l’importanza di questo risultato, frutto di un costante impegno nel miglioramento continuo e nella trasparenza gestionale. Il rating premia aziende virtuose che garantiscono una gestione etica, trasparente e sostenibile, e offre vantaggi nell’accesso a risorse sia pubbliche che private.

Tra i fattori chiave che hanno contribuito al riconoscimento vi sono l’aggiornamento del Modello di Organizzazione, la vigilanza interna, la revisione del Codice Etico e la redazione di un Bilancio Integrato, che coniuga aspetti economici e di sostenibilità.