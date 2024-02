Stasera dormo … di Sergio Pizzolante

Guardo Sanremo da quando non avendo la Tv si andava dai vicini.

E’ un ricordo troppo forte quello.

E quindi da quando la Tv è in casa io guardo Sanremo.

Ma stasera dormo.

Per scelta mia, per intenzione non per induzione.

Perché tanto poi mi viene sonno lo stesso.

Sanremo quest’anno mi fa venir sonno.