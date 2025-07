Strada Conca, accordo fra Pesaro e Rimini: via libera alla riapertura estiva. Senso unico alternato ad agosto per salvare la stagione turistica

Un’intesa tra le Province di Rimini e Pesaro-Urbino mette fine allo stallo sulla Strada provinciale 2 Conca: dal 1° agosto e per tutto il mese, il traffico tornerà a circolare a senso unico alternato, per venire incontro alle esigenze del territorio in piena stagione turistica.

La decisione è arrivata dopo un incontro istituzionale svoltosi a Rimini, presso la sede provinciale di via Campana, convocato dai presidenti Giuseppe Paolini (Pesaro-Urbino) e Jamil Sadegholvaad (Rimini). Al tavolo presenti anche il sindaco di Mercatino Conca Omar Lavanna, il presidente dell’Unione montana Montefeltro Andrea Spagna, il capo di gabinetto riminese Daniele Morelli e alcuni tecnici delle amministrazioni coinvolte.

«Abbiamo raggiunto un accordo che tiene conto delle necessità del nostro entroterra», ha spiegato Paolini. «La strada sarà aperta a senso unico alternato da venerdì 25 a domenica 27 luglio, poi il cantiere riprenderà per altri quattro giorni. Ma dal 1° agosto fino alla fine del mese, la circolazione sarà garantita nuovamente con il senso unico alternato. Ringraziamo la Provincia di Rimini per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso le nostre comunità».

Sulla stessa linea anche Sadegholvaad, che ha sottolineato come «la sicurezza resti prioritaria», ma che «non si può ignorare il fatto che agosto rappresenti il momento cruciale per il turismo e per l’economia locale». La sospensione temporanea dei lavori, ha aggiunto, «è una misura ragionata, frutto di una collaborazione istituzionale concreta».

Il cantiere riprenderà regolarmente a settembre per completare l’intervento. Ma intanto, grazie alla sinergia tra enti locali, cittadini e imprese potranno contare su una viabilità più scorrevole nei giorni di maggior afflusso.