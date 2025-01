Strage a New Orleans, attentatore aveva ricevuto medaglia per lotta al terrorismo

Shamsud Din Jabbar, il 42enne nato in Texas che nella notte di Capodanno si è lanciato con la sua auto contro la folla festante a New Orleans uccidendo almeno 15 persone e ferendone 35 su Bourbon Street, durante gli anni trascorsi nell’Esercito aveva ricevuto diverse medaglie, tra i quali la Global War on Terrorism Service Medal. Lo riportano i media americani, spiegando che si tratta di un riconoscimento, creato da George Bush dopo l’11 settembre, conferito ai militari che partecipavano alle missioni all’estero durante la ‘guerra al terrorismo’.

Jabbar, che è rimasto ucciso nello scontro a fuoco con la polizia seguito al suo attacco, era stato nell’esercito dal marzo del 2007 al gennaio del 2015, prima come Human Resource Specialist e poi come Information Technology (IT) Specialist, ed era stato inviato in Afghanistan tra il febbraio del 2009 e il gennaio 2010. Una volta lasciato il servizio attivo era rimasto riservista fino al luglio del 2020, quando ha lasciato definitivamente l’esercito con il grado di sergente.

Carriera e vita privata

L’uomo aveva due matrimoni falliti alle spalle, uno nel 2012 e il secondo nel 2022. La Cnn rivela che nel tragitto fatto dal Texas e la Louisiana a bordo del furgone usato per l’attacco, Jabbar avrebbe registrato dei video in cui ha ammesso che in un primo momento aveva progettato di riunire la famiglia per uccidere tutti, ma poi aveva cambiato idea e piani, decidendo di unirsi all’Isis.

Jabbar, che aveva cercato anche di arruolarsi in Marina, in un video su Youtube ha descritto in termini positivi della sua esperienza militare, affermando che gli ha insegnato “il significato del servizio, della responsabilità e del prendere tutto sul serio”. Nel video l’uomo parla davanti un poster su cui è scritto “disciplina” ed in mano un libro intitolato “leadership”.

Sempre online i media hanno trovato un curriculum dell’uomo, con due diplomi, uno del 2010 al Central Texas College e un altro del 2017 della Georgia State University, in informatica. Risulta che ha avuto esperienze lavorative in società di consulenza informatica, ma nel 2020 ha postato un video su YouTube in cui si presenta come agente immobiliare a Houston.

Problemi finanziari per i divorzi

Al suo attivo vi sono alcuni precedenti per reati minori, come un furto per un valore tra i 50 e i 500 dollari nel 2002, e guida in stato di ebbrezza nel 2015, a Fort Bragg. Dagli atti giudiziari emergono anche i divorzi burrascosi: la prima moglie lo aveva denunciato per il mancato pagamento degli alimenti nel 2012, una controversia che è andata avanti per un decennio. E nel 2020 un giudice del Texas aveva imposto all’uomo l’ordine di non avvicinarsi alla seconda moglie durante il divorzio.

In una mail scritta nel 2022 durante i negoziati del divorzio, Jabbar affermava di aver problemi finanziari, di avere arretrati di 27mila dollari per il mutuo della casa, perdite di 28mila dollari con la sua società e debiti con le carte di credito per 16mila dollari. Problemi finanziari che non gli impedito di affittare, al costo di 105 dollari al giorno, il truck usato per l’attacco, un Ford F-150 Lightning, su un sito Turo che permette di affittare auto e veicoli da proprietari privati.

Bandiera dell’Isis

Secondo la Cnn, durante la strage l’uomo aveva con sé una bandiera dell’Isis. Sul pick up, che sarebbe stato noleggiato, sarebbero stati rinvenuti dispositivi in grado di esplodere.

Sui social anche dei video “che indicavano che si ispirava all’Isis”, ha dichiarato da Camp David il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, citando l’Fbi. “L’Fbi mi ha riferito che l’attentatore di New Orleans era un cittadino americano, che aveva prestato servizio nell’esercito ed era stato nella riserva fino a pochi anni fa e che prima dell’attacco aveva postato dei video in cui diceva che voleva uccidere””, ha detto Biden a proposito del sospetto Shamsud-Din Jabbar.

