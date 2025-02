Strage del 2 agosto del 1980, l’Amministrazione comunale di Cesena ha preso parte alle celebrazioni organizzate alla Stazione di Bologna

Una presenza costante. Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Cesena, rappresentata dal Vicesindaco Christian Castorri e dall’Assessora con delega alla Pace Giorgia Macrelli, oltre che dal Gonfalone della città, ha preso parte alle commemorazioni del 2 agosto 1980 per onorare la memoria delle 85 vittime e ricordare gli oltre 200 feriti della strage avvenuta alla Stazione di Bologna 44 anni fa.

Bologna, sabato 2 agosto 1980. Alle 10 e 25, nella sala d’aspetto di seconda classe della Stazione Centrale di Bologna affollata di viaggiatori esplode un ordigno a tempo, contenuto in una valigia sistemata a mezzo metro d’altezza sopra un tavolino portabagagli. La detonazione viene percepita a diversi chilometri di distanza e causa il crollo istantaneo di un’intera ala dell’edificio, investendo il treno Ancona-Chiasso in sosta al primo binario e il parcheggio dei taxi antistante la stazione. Muoiono 85 persone, più di 200 sono i feriti, per uno degli attentati terroristici più sanguinosi del secondo dopoguerra italiano.

“Quello del 2 agosto – commentano il Vicesindaco Christian Castorri e l’Assessora Giorgia Macrelli – è per noi un appuntamento immancabile. La strage alla Stazione di Bologna è tutt’oggi una ferita aperta per tutto il territorio emiliano-romagnolo e per le famiglie delle vittime innocenti che in quel giorno di quarantaquattro anni hanno perso ingiustamente la vita. Il loro ricordo è scolpito nella coscienza di tutti noi. Condividiamo in questo senso l’appello alla giustizia ribadito dalla Regione:la ricerca della verità completa è un dovere intramontabile, a prescindere dal tempo trascorso”.

Memoria e conoscenza. Per tenere alta l’attenzione su questo tragico evento che ha macchiato la storia democratica del nostro paese, l’Amministrazione comunale di Cesena e la Biblioteca Malatestiana, lo scorso aprile, nell’ambito di “Disegni di stragi. L’Italia nella strategia della tensione” hanno proposto una conferenza sulla Strage di Bologna in cui è intervenuta Cinzia Venturoli, storica dell’Università di Bologna.

Cesena, 2 agosto 2024

