Strage Suviana: Cub, per Costituzione Repubblica fondata su lavoro

La Cub prenderà parte alle manifestazioni del 25 aprile chiedendo a dirigenti, militanti, attivisti e partecipanti di presentarsi con un testo della Costituzione italiana aperto sull’art.1 per protestare contro la strage sul lavoro alla centrale idroelettrica di Enel Green Power di Bargi al lago di Suviana, nel Bolognese, dove si temono sette morti.

Anche le manifestazioni a cui prenderanno parte iscritti e aderenti alla Cub, a partire da quelle a Bologna, saranno fatte con la stessa modalità.

“Come sindacato – denuncia per l’ennesima volta Walter Montagnoli della segreteria nazionale Cub – non possiamo esimerci dal ribadire con forza la necessità di introdurre misure draconiane a livello legislativo in materia di sicurezza sul lavoro.

Ancora una volta un caso in cui la manutenzione affidata a ditte esterne è al centro di quella che al momento possiamo definire tragedia; ma di cui attendiamo l’accertamento delle cause”.

“Il 25 aprile – conclude la Confederazione unitaria di base – saremo in corteo per ricordare che la Costituzione, figlia della Resistenza, all’articolo 1 dichiara che la nostra è una Repubblica basata sul lavoro, così come il 1 maggio non mancheremo di ribadire che la nostra Carta costituzionale deve essere rispettata in pieno e che non è più tollerabile che ancora il profitto si trasformi in strumento di morte”.

Ansa