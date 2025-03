Stuprano una ragazza su una nave da crociera, arrestati tre francesi a Genova

La polizia di frontiera del porto di Genova ha arrestato tre uomini di nazionalità francese con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza di 19 anni. Lo stupro sarebbe avvenuto sabato scorso a bordo di una nave da crociera: ragazza, una studentessa, era in gita scolastica con la classe e si era imbarcata nel porto di Civitavecchia.

Gli arrestati saliti nella nave nel porto di Marsiglia

I tre uomini arrestati, saliti a bordo della nave nel porto di Marsiglia, avrebbero attirato la giovane in cabina con una scusa e poi avrebbero consumato l’abuso sessuale. La ragazza, in stato di shock, ha denunciato l’accaduto al comandante che ha chiamato la polizia e la nave è stata bloccata nel porto di Genova per consentire le prime indagini, tra cui l’analisi delle telecamere di videosorveglianza.

