Successi e sfide per GENS ACQUATICA SAN MARINO: Una nuova stagione di trionfi con il sostegno di ALGEM NATURA

La stagione agonistica 2023-2024 è partita con grande slancio per GENS ACQUATICA SAN MARINO NUOTO. Con un team di 30 atleti, suddivisi tra esordienti A, Ragazzi, Junior e Assoluti, la squadra ha fatto il suo debutto al Trofeo della Polisportiva Garden, conquistando un’impressionante raccolta di medaglie: 11 ori, 9 argenti e 6 bronzi. Seguendo questo successo iniziale, la partecipazione al Trofeo Città di Riccione ha visto tre dei loro atleti portare a casa altri 4 bronzi, segnando una performance complessivamente positiva per tutti i partecipanti.

Recentemente, la squadra ha continuato a dimostrare la sua forza e determinazione al prestigioso Trofeo Internazionale Nico Sapio a Genova, dove gli atleti Gens hanno ottenuto risultati lodevoli. Guardando avanti, un fitto calendario attende i nuotatori: la prossima tappa è l’XI Trofeo Città di Reggio Emilia, seguita dalle qualifiche regionali del Torneo Invernale Esordienti e dal primo turno di qualifiche del Campionato Regionale di Categoria in vasca corta. La stagione si concluderà il 23 dicembre con la Coppa Caduti di Brema.

Questa entusiasmante stagione è supportata da importanti sponsor, in particolare da ALGEM NATURA. Questa azienda emergente e dinamica di San Marino, specializzata nella produzione e commercializzazione di integratori naturali, dispositivi medici e cosmetici a base vegetale, si impegna attivamente nel mondo dello sport, con un focus particolare sul nuoto. ALGEM NATURA sostiene con fervore il settore giovanile, fondamentale per lo sviluppo di nuove generazioni di atleti, fornendo un supporto essenziale per gettare basi solide per il futuro.

Per GENS ACQUATICA, avere il supporto di un’azienda come ALGEM NATURA è motivo di grande orgoglio. L’azienda non solo condivide una visione comune per il benessere e la crescita sportiva, ma dimostra anche un impegno concreto nel sostegno e sviluppo dei giovani talenti. Insieme, guardano a una stagione ricca di successi e di crescita personale e sportiva per tutti gli atleti coinvolti.