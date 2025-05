Successo di partecipazione e grande entusiasmo al set di realizzazione dello spot del Comune di Forlì sulla legalità

Grande partecipazione di studenti, gruppi e anche singoli cittadini all’evento organizzato dal Comune di Forlì per la realizzazione di uno spot dedicato alla Legalità. La chiamata a partecipare in modo gratuito e volontaristico al progetto “Forlì, città della legalità” ha ottenuto un risultato brillante con oltre 400 persone che si sono presentate tra mattina e pomeriggio di sabato scorso in piazza Saffi per contribuire alla realizzazione di uno spot cinematografico che verrà proiettato in prima assoluta il 21 maggio, alle ore 21, nel Salone comunale alla presenza di Lucia Borsellino, figlia primogenita del giudice Paolo Borsellino. “A nome degli organizzatori – afferma l’Assessore Emanuela Bassi – voglio esprimere un sentimento di gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato all’evento, in particolare alle tante scolaresche, agli alunni, ai docenti, ai genitori e anche ai nonni. Un ringraziamento particolare per l’adesione al progetto e la presenza va ai magistrati Ottavio Sferlazza, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi e ad Emanuele Picci, Presidente della sottosezione della Associazione Nazionale Magistrati di Forlì Cesena. Insieme al valore educativo del video, ritengo che la stessa manifestazione sia stata una occasione straordinaria per costruire percorsi di legalità, per radicare concetti di rispetto e giustizia grazie all’emozione dello stare insieme e della consapevolezza di essere tutti protagonisti”.