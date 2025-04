Svelato l’andirivieni delle cellule tumorali nel corpo

Avanti e indietro dal tumore originale alle altre parti del corpo: è stato ricostruito il meccanismo alla base dell’andirivieni delle cellule malate che danno origine alle metastasi, causa del 90% delle morti per cancro, e adesso diventa possibile trovare nuove strategie per combatterle.

Il risultato, pubblicato sulla rivista dell’Accademia Nazionale delle Scienze americana, Pnas, si deve allo studio internazionale coordinato dall’Università di Milano.

I ricercatori guidati da Caterina La Porta e Stefano Zapperi hanno impiegato una nuova tecnica per osservare i tessuti direttamente all’interno dell’organismo vivo, invece che limitarsi ad analizzare cellule coltivate in laboratorio.

La tecnica, nota come ‘microscopia intravitale a multifotone’, permette di studiare i tessuti in alta risoluzione e su diversi piani, ricostruendo poi in 3D le immagini ottenute. I dati così raccolti mostrano che le cellule tumorali migrano in maniera poco coesa, sfruttando interstizi già presenti nei tessuti e spostandosi avanti e indietro dal tumore di partenza.

“Abbiamo osservato come le cellule si fanno largo tra i tessuti, comprimendoli”, dice Zapperi. “Un aspetto molto interessante – aggiunge La Porta – è che la migrazione collettiva delle cellule tumorali sfrutta le vie utilizzate dai linfociti T del nostro sistema immunitario. Complessivamente, i nostri risultati contribuiscono a chiarire i meccanismi di migrazione delle cellule tumorali in vivo – conclude la ricercatrice – e forniscono indicazioni per lo sviluppo di modelli più realistici”.

Ansa