Svizzera, la Nazionale sammarinese di bocce pronta agli Europei di Chiasso

È partita questa mattina, lunedì 1° settembre, la Nazionale di bocce della Repubblica di San Marino, pronta a competere dal 2 al 6 settembre al Campionato Europeo in programma a Chiasso, in Svizzera.

A rappresentare il Titano saranno Stella e Giada Paoletti, al debutto in una manifestazione internazionale Senior, e Enrico Dall’Olmo insieme a Jacopo Frisoni. La squadra è accompagnata dal capo delegazione Pier Marino Paoletti e dal fisioterapista Nicola Galli.

La cerimonia d’apertura del torneo è prevista per martedì 2 settembre, mentre le gare prenderanno il via mercoledì 3. Sedici nazioni si sfideranno nelle diverse specialità: coppia maschile (Dall’Olmo-Frisoni), coppia femminile (Stella e Giada Paoletti), coppia mista (Dall’Olmo-Stella Paoletti) e tiro di precisione maschile e femminile (Dall’Olmo e Stella Paoletti).

“Gli atleti si sono allenati bene e sono ben preparati, puntiamo a dare il massimo e arrivare più in alto possibile”, ha dichiarato il presidente federale Maurizio Mularoni, sottolineando le ambizioni della squadra sammarinese.