Swedish Open Taekwondo 2023. San Marino c’è!

Quattro Sammarinesi del T.S.M. Pronti per lo Swedish Open (G-1) di quest’anno

Si preparano gli atleti del Taekwondo San Marino per l’evento internazionale, il settimo del 2023, sotto la guida esperta del Maestro Secondo Bernardi, cintura nera di 6° dan e coach della squadra agonistica nazionale. In seguito ai successi recenti, con due bronzi junior internazionali guadagnati da Achille Tentoni all’Austrian Open di Innsbruck e da Thomas Albani allo Zagreb Croatia Open, si punta ora allo Swedish Open di Uppsala, che avverrà l’11 e 12 novembre in luogo dell’evento cancellato in Israele a causa di conflitti.

Quattro rappresentanti di San Marino si sfideranno: Stefano Crescentini, 2° dan e Senior nella categoria fino a 74 kg, e i Junior Samuel Tarini, anch’esso 2° dan nei -63 kg, Federico Amati, 1° poom nei -48 kg, e Achille Tentoni, 1° poom nei -51 kg. Questo torneo G-1 è cruciale, offrendo 10 punti nel ranking mondiale ed europeo ai vincitori. La speranza è alta per questi giovani talenti, che aspirano a onorare il loro paese con prestazioni eccezionali.

Con l’obiettivo delle Olimpiadi di Parigi del 2024, la presenza di un atleta sammarinese, magari grazie a una wild card, rappresenterebbe l’apice del sogno olimpico e l’aggiunta finale al ricco palmarès del club.

Le competizioni imminenti che chiuderanno l’anno sono i Campionati Italiani Fita Senior ad Ancona e l’Interregionale Fita Piemonte a Biella. Ma prima, la preparazione riprende nelle due palestre di Serravalle e San Marino Città.

I maestri di San Marino, tutti qualificati dalla WT e dal Kukkiwon, proseguono il loro impegno nella promozione di questa nobile Arte Marziale che, in oltre tre decenni, ha portato quasi 300 riconoscimenti tra medaglie e trofei al club.

E per chi è nuovo al Taekwondo, è sempre possibile cominciare, anche solo per divertimento, approfittando delle due lezioni di prova gratuite per esplorare le dimensioni di agilità, autodifesa, disciplina, equilibrio, potenza e velocità che questo sport offre.