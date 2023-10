TAEKOWONDO SAN MARINO. THOMAS ALBANI MEDAGLIA DI BRONZO AL 27° INTERNATIONAL CROATIA OPEN (G-1) 2023

<< Non è mai semplice vincere a livello internazionale, soprattutto nello stesso anno solare. Invece c’è un’altra bellissima medaglia per il Taekwondo San Marino, dopo quella conquistata nel WTE Austrian Open 2023 di Innsbruck (AUT) dell’01-02/04/2023, dove Achille Tentoni (1° poom), aveva conquistato il bronzo. Stavolta è Thomas Albani (c.n. 1° poom – Junior -45 kg), nella prima giornata del 27° Zagreb Croatia Open (G-1) di Zagabria (CRO) svoltosi il 14-15/10/2023, che si aggiudica il terzo gradino del podio.

Ma andiamo per ordine. Il nostro team agonistico, seguito sull’ottagono di gara dal Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), Coach della Nazionale, con i suoi 6 atleti iscritti si è diviso nelle due giornate di gara in terra croata.

Sabato 14, sono scesi in campo i 4 Junior. Tre di essi, pur battendosi alla grande non hanno superato i rispettivi ostacoli: Samuel Tarini (c.n. 2° dan -63 kg) ha perso agli ottavi per 0 a 2 contro Petar Sturz Vujadinovic (Cro), Federico Amati (c.n. 1° poom -48 kg), nei quarti di finale, cede all’italiano Daniel Congiattu per 0 a 2 ed infine Achille Tentoni (c.n. 1° poom -51 kg), anch’egli nei quarti, perde con il croato Marin Curkovic sempre per 0 a 2.

Poi la ciliegina sulla torta di giornata: Thomas Albani (c.n. 1° poom -45 kg), contro il beniamino di casa Fran Simunovic (Cro), nella semifinale, dopo aver ceduto all’avversario il primo round, vince il secondo e nonostante abbia dominato la prima parte del terzo, per un po’ di inesperienza, si fa rimontare perdendo l’incontro, conquistando comunque un luccicante bronzo.

Un grande risultato internazionale per tutto il team biancoazzurro che con questo 3° gradino del podio di Albani raggiunge 296 trofei: (86 ori) – (96 argenti) – (110 bronzi) – 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.).

Domenica 15 è stato il turno dei Senior Nico Tonucci (c.n. 3° dan -74 kg) e Stefano Crescentini (c.n. 2° dan -74 kg), che non sono riusciti, rispettivamente, contro un nazionale tedesco ed uno danese a portare a casa il risultato, perdendo entrambi per 0 a 2.

Come già messo in preventivo, si trattava di affrontare un torneo G-1, quindi gara di altissimo livello, dove erano iscritti tutti i migliori agonisti del momento fra cui alcuni campioni europei in carica, ma i nostri ragazzi si sono battuti alla grande con avversari di assoluto valore, dimostrando di poter ben figurare e di poter vincere anche in ambito internazionale.

La prossima competizione in calendario prevedeva l’Israel Taekwondo Open (G-1) di Gerusalemme (ISR) del 04-07/11/2023, ma inesorabilmente verrà rinviato a data da destinarsi, per le note vicende di guerra con i Palestinesi.

Ricordiamo inoltre che è già iniziata l’attività di base nelle nostre due Palestre di Serravalle (presso la Sport Domus) e a San Marino Città (Palestra a due piani Scuole Medie a Fonte dell’Ovo), dove poter apprendere, senza alcun pericolo, questa stupenda Arte Marziale e Sport Olimpico, precisando che le prime due lezioni (di prova) sono gratuite. >>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto Stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il Coach Maestro Secondo Bernardi (6° dan)

al 27° Croatia Open 2023

con Thomas Albani (c.n. 1° poom) bronzo