Taekwondo San Marino. 10 medaglie per i titani al secondo San Marino Open

Grandi numeri, enorme successo al 2° Taekwondo San Marino Open 2025 del 28 e 29 giugno scorsi, competizione internazionale con 4 ottagoni di gara, 520 atleti iscritti, provenienti da Italia, Austria e San Marino, presenti tutte le categorie Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior.

È stata un torneo che si è trasformato, per i colori bianco-azzurri, in un diluvio di medaglie.

10 i podi fra cui spiccano: l’oro di Ludovico Bevitori (junior -63 kg) (che fa raggiungere la cifra tonda di 100 alle medaglie più preziose), 4 argenti con Federico Amati (junior -59 kg) – Andrea Tarini (Children -33 kg) – Liam Rossi (Kids -40 kg) e Michele Mezzanotte (senior rosse -80 kg) e infine cinque bronzi con Thomas Albani (junior -51 kg) – Thomas Bottini (Children -37 kg) – Samuel Tarini (senior -74 kg) – ?Davide Borgagni (senior -80 kg) e Andrea Monti (junior -59 kg).

Con questi risultati è stato raggiunto il numero di 350 podi complessivi: (100 ori) – (108 argenti) – (138 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.), in tutte le competizioni disputate nel tempo, facendo diventare Taekwondo San Marino il Club sportivo del Titano più premiato di sempre.

Mai era accaduto che con soli 13 atleti schierati (mancava, tra l’altro Alessandro Giovagnoli per un piccolo infortunio) si raggiungesse un così alto numero di medaglie in un’unica gara!!!

Ma la parte del leone, oltre ai bellissimi risultati sportivi, è stata la perfetta organizzazione, a partire dall’impeccabile struttura (la Sport Domus) che ci è stata consegnata tirata a lucido e pronta per l’evento. A seguire la classe arbitrale FITA (25 elementi), che ci ha coadiuvato per tutto il fine settimana sotto la regia del Maestro Ayman Al Halwani. Il servizio medico diretto magistralmente dal Dott. Tullio Valerio Mazza con l’appoggio insostituibile delle 2 ambulanze e dei ragazzi della Croce Bianco-Azzurra coordinati dal Dott. Gian Luca Mazza, senza i quali è impossibile procedere nella competizione, così come l’appoggio tecnico/materiale della FITA con i suoi ottagoni di gara assieme ai tecnici Daedo e l’impianto di sicurezza e antincendio. Si ringraziano gli addetti al catering per l’ottimo cibo apprezzato da tutti gli ospiti, così come le strutture che hanno servito ed accolto la classe arbitrale.

Il tutto è stato sottolineato e molto apprezzato dalle presenze istituzionali di ben tre On.li Segretari di Stato: Matteo Ciacci, del Territorio, Ambiente, Agricoltura e Rapporti con l’A.A.S.L., Alessandro Bevitori, per il Lavoro e la Programmazione Economica e da Rossano Fabbri per lo Sport sammarinese intervenuti assieme al Presidente del Cons Christian Forcellini e dal Presidente Fesam Maurizio Mazza.

Ma se si vogliono raggiungere questi prestigiosi traguardi, diventa imprescindibile la presenza dei 60 “Volontari”, rappresentati da amici, parenti e praticanti di questa meravigliosa arte marziale e sport olimpico che, nei due giorni di gara, si sono impegnati al massimo nonostante il caldo soffocante.

Il Club Taekwondo San Marino con ognuno dei suoi addetti, vuole ringraziare tutti, ma proprio tutti coloro che hanno dato il loro contributo.

Arrivederci al 2026 con la 3^ Edizione, sperando che i numeri si incrementino ulteriormente e che lo Sport sia l’unico protagonista!

M.ro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto Stampa e Comunicazione T.S.M.)