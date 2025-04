Taekwondo San Marino. Alessandro Giovagnoli ad un passo dal podio al Gran Prix Junior Etu di Tallin – Estonia

Un’altra bellissima prova per Alessandro Giovagnoli (1° kup -78 kg), al Gran Prix Junior ETU E-8 (cioè 80 punti al vincitore di categoria) di Tallinn (Estonia) disputato oggi 11/04/2025. Manca di un nulla per salire su podio, ma grazie ai punteggi ottenuti, prima agli 8vi e poi ai 4ti di finale, conquista ben 17,28 punti nel ranking europeo salendo fino al 13° posto di categoria.

Niente male per un ragazzo che si è appena affacciato sulla scena europea junior che conta, dove ha incontrato i migliori di categoria. È la prima volta che un rappresentante bianco-azzurro sale così in alto nella classifica europea del Taekwondo.

Prima batte per 2 a 1 il canadese Niko Kozina e dopo un appassionante quarto di finale, cede all’italiano Andrea Zappone per 0 a 2, ma con punteggi significativi (3-15; 11-14).

In diretta streaming e con la testimonianza del 2° Coach Nazionale Maestro Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan) che era all’angolo, abbiamo gioito per la performance del nostro più giovane rappresentante.

Grazie a questa graduatoria (nel secondo round ha letteralmente sfiorato l’impresa per pareggiare i conti ed eventualmente giocarsi la semifinale) si è comunque matematicamente qualificato per il prossimo Gran Prix Junior che si svolgerà il 27 e 28 settembre 2025 a Belgrado in Serbia.

Ora, a fine mese, per i ragazzi del Club ci attendono uno dei 2 interregionali italiani che sono previsti in contemporanea il 26-27/04: l’Interregionale Lazio a Fondi (LT) oppure il Liguria a Quiliano (SV), seguiti il 24-25/05 ad Ancona dai ?Campionati Italiani Universitari 2025 e poi dal Luxembourg Open 2025, un G1 del 07-08/06, che farà da aperitivo alla gara di casa: il 2° Taekwondo San Marino Open 2025 in fase di organizzazione per il 28 e 29 giugno con presenti tutte le categorie: Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior.

Si ricorda inoltre che il T.S.M., riconosciuto dal CONS e a livello internazionale dalla WT (World Taekwondo Federation) ed ETU (European Taekwondo Union), è l’unico Club dove trovare la nostra Arte marziale e Sport Olimpico in Repubblica, nelle nostre due sedi di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”, dove vi aspettiamo per un’eventuale prova gratuita.

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: Michele Ceccaroni (4 dan)

e Alessandro Giovagnoli (1° kup -78 kg Junior)

17,28 punti nel ranking europeo (13^ posizione)

al Gran Prix 2025 a Tallinn (EST)