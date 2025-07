Taekwondo San Marino. Alessandro Giovagnoli all’European Youth Olympic Festival Skopje 2025

L’estate del Taekwondo San Marino è appena incominciata e sembra non finire mai.

Dopo appena una settimana dal grande successo organizzativo e le 10 medaglie conquistate al 2° Taekwondo San Marino Open 2025 del 28 e 29 giugno scorsi, competizione internazionale con 4 ottagoni di gara, 511 atleti iscritti, provenienti da Italia, Austria e San Marino, ecco la nuova sfida: l’European Youth Olympic Festival 2025 a Skopje (Nord Macedonia) previsto dal 18 al 27 luglio.

L’Olimpiade europea avrà fra i suoi atleti i 5 rappresentanti della nostra Repubblica in 5 specialità diverse: Atletica, Judo, Nuoto, Taekwondo e Tennis Tavolo.

Un’altra occasione per mettere in mostra le capacità dei nostri giovani in queste discipline e fra essi, ci sarà anche il nostro giovane Alessandro Giovagnoli (anno 2010) per il Taekwondo, che è stato scelto tra quelli che rappresenteranno il San Marino Team. Questa preferenza si è potuta realizzare grazie alle sue precedenti performances che lo hanno proiettato al 19° posto assoluto del ranking europeo junior, categoria cinture nere -78 kg, con 30,48 punti.

Per Alessandro, che sarà accompagnato sul campo di gara dal Maestro Secondo Bernardi (6° dan), Coach Nazionale, un bellissimo traguardo veramente meritato, poiché, a partire dal gennaio 2024 (in 18 mesi) su 14 gare disputate ha vinto: 7 ori, 2 argenti (di cui uno ai Campionati Italiani Assoluti 2024 e il secondo all’Austrian Open 2025) e 2 bronzi.

Ricordiamoci inoltre un altro appuntamento non meno importante come gli Europei dei Piccoli Stati che si terranno in Lettonia e dove San Marino schiererà Stefano Crescentini (Senior cat – 74 kg).

Queste sono le possibilità che offre il Taekwondo a tutti i suoi atleti che si impegnano e vogliono mettersi in discussione anche in campo internazionale.

Tranne i fighters che continueranno ad allenarsi in vista dei prossimi impegni, per il momento, le attività, per piccoli ed amatori, sono sospese per tutta l’estate e riprenderanno nei primi giorni di settembre nelle nostre due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città Centro Studi e a Serravalle presso la Sport Domus, Palestra “Taraflex verde”.

M.ro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto Stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: Alessandro Giovagnoli (1° dan)

con il Maestro Secondo Bernardi (6° dan)