TAEKWONDO SAN MARINO. CRESCENTINI E TARINI A NAPOLI PER I CAMPIONATI ITALIANI SENIOR 2024 E IL 4 DICEMBRE SPORT AWARDS

<< Siamo oramai arrivati agli sgoccioli di un anno solare veramente entusiasmante, pieno di risultati agonistici ed eventi, dove gli atleti del Club Taekwondo San Marino hanno vinto la bellezza di 24 medaglie (6 ori, 6 argenti e 12 bronzi) che portano i trofei al totale di 328 complessivi.

Ma non è finita qui! Il prossimo week end, quello dal 30 novembre al 1° dicembre, vedrà partecipare a Napoli, ai Campionati Italiani Senior Cinture Nere 2024, due dei nostri atleti di punta: Stefano Crescentini e Samuel Tarini (entrambi c.n. 2° dan -74 kg).

Seguiti all’angolo dal Coach nazionale Maestro Secondo Bernardi (6° dan), i nostri due giovani dovranno affrontare i migliori atleti italiani del momento, cercando di portare a casa altre medaglie.

Un grandissimo lavoro iniziato con l’Insubria Cup 2024 a Busto Arsizio (VA) il 03-04/02/2024 con Alessandro Giovagnoli (1° kup) (oro), poi il Campionato Italiano Cadetti Rosse – Rossonere 2024 a Torino (TO) del 10-11/02/2024 con ancora Alessandro Giovagnoli (1° kup) (argento).

Si è proseguito con il Torneo Lions Cup Kyorugi 2024 a Jesolo (VE) il 09-10/03/2024 che vede Alessandro Giovagnoli (1° kup) con Matthieu Mougeot (6° kup) conquistare 2 ori e Michele Mezzanotte (2° kup) il bronzo.

A seguire il 2° European Taekwondo Union Small States Championships 2024 (G-1 – E-1) torneo internazionale di Tallinn (EST), il 23-24/04/2024, con Samuel Tarini (2° dan) e Thomas Albani (1° poom) vincere 2 argenti, mentre Stefano Crescentini (2° dan) e Michele Mezzanotte (2° kup) 2 bronzi; a maggio il Campionato Interregionale Fita Marche 2024 ad Ancona (AN), l’11-12/05/2024, dove Thomas Albani (1° poom) e Alessandro Giovagnoli (1° kup) vincono 2 ori, mentre Daniele Leardini (1° dan) e Federico Amati (1° poom) 2 bronzi.

Poi la gara di casa il Taekwondo San Marino Open 2024 a Serravalle (RSM), celebrato con grande successo anche organizzativo il 29-30/06/2024, con Nicholas Battistini (2° dan), Daniele Leardini (1° dan) e Matthieu Mougeot (4° kup) che conquistano 3 argenti, mentre Stefano Crescentini (2° dan) e Thomas Albani (1° poom) 2 bronzi. Il 12-13/10/2024 all’Interregionale Tuscany Open 2024 di Arezzo (AR) sempre Alessandro Giovagnoli (1° kup – Cadetti) sul gradino più alto del podio e Federico Amati (1° poom) bronzo.

Ai primi di novembre, altra gara internazionale di grande spessore, i Malta Invitational Games 2024 dove Stefano Crescentini (2° dan), Samuel Tarini (2° dan), Achille Tentoni (1° poom) e Matthieu Mougeot (2° kup) salgono tutti sul terzo gradino del podio.

Per queste bellissime performances e non solo, il 4 dicembre prossimo, in occasione della serata Sport Insieme Awards organizzata dal CONS, verranno premiati alcuni protagonisti di primo piano; al Maestro Giovanni Ugolini (6° dan) la medaglia d’oro alla carriera ultratrentennale, quale fondatore del Club Taekwondo San Marino e ad altri 5 protagonisti: Thomas Albani, Stefano Crescentini, Alessandro Giovagnoli, Michele Mezzanotte e Samuel Tarini.

Da qui a fine anno manca solo la Junior Cup a Savona il 14-15/12/2024.

Vi aspettiamo, a partire dai 5 anni compiuti, nelle due palestre (dojang) di San Marino Città (Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”. >>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il Maestro Secondo BERNARDI (6° dan) con

Stefano CRESCENTINI e Samuel TARINI

(entrambi c.n. 2° dan -74 kg)