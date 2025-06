TAEKWONDO SAN MARINO. ESAMI DI CINTURE COLORATE E ARGENTO PER ALESSANDRO GIOVAGNOLI ALL’AUSTRIAN OPEN 2025

340 trofei complessivi, (99 ori) – (104 argenti) – (133 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.), questo il bottino complessivo con una media di 10 medaglie all’anno per i giovani del Club Taekwondo San Marino che, ormai, sono stabilmente sui podi di mezza Europa.

Una settimana veramente impegnativa, dove, nell’attesa della gara di Innsbruck e poi di quella in casa fra due settimane, giovedì 12 giugno, si è svolta la terza sessione esami per cinture colorate, tutte con esito positivo che hanno regalato, a ciascuno dei candidati, la cintura superiore: Nadia Betti – 5° kup (cintura verde-blu) – Sebastien Mougeot – 5° kup (cintura verde-blu) – Thomas Bottini – 7° kup (cintura giallo-verde) – Nicholas Giani – 8° kup (cintura gialla) e Enea Rodorigo – 8° kup (cintura gialla).

Poi sabato 14 è arrivato il momento della competizione internazionale in terra austriaca: l’Austrian Open di Innsbruck, un G-1 ed E-1 con presenti oltre 700 iscritti.

Presenti 4 dei nostri ragazzi, coordinati sull’ottagono di gara dal Maestro Coach Nazionale Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), che ha seguito tutti gli incontri. Hanno iniziato gli junior Federico Amati (1° poom cat. -63 kg), che ha perso ai 32mi di finale (7-10 e 6-9) contro il polacco Bartosz Kobylinski, mentre Thomas Albani (1° poom -51 kg) negli 8vi di finale ha ceduto (8-11; 7-10) al tedesco Ben-luca Potzscher. Poi è giunto il momento di Alessandro Giovagnoli (1° kup -78 kg), che in semifinale incontra uno dei favoriti, l’italiano Leandro Caspari, e lo batte in un incontro al cardiopalma per 2 a 1 (10-11; 10-8; 8-4) volando in finale. In quest’ultima cede alla testa di serie n. 1, il bielorusso Nino Seremet, conquistando comunque un preziosissimo argento e soprattutto 6 punti nel ranking che lo proiettano al 17° posto della classifica continentale. Non era mai accaduto che, in un G-1, un atleta sammarinese fosse salito così in alto sul podio europeo!

Domenica è stato il turno del Senior Stefano Crescentini (2° dan cat. -74 kg) che negli 8vi di finale ha ceduto (0-2) contro il forte tedesco Liam Lott.

E ora la gara di casa: il 2° TAEKWONDO SAN MARINO OPEN 2025 previsto per il 28 e 29 giugno con presenti 12 dei nostri atleti e tutte le categorie con Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior. Grande successo di partecipazione e, speriamo anche di organizzazione, poiché sono già state raggiunte oltre 500 adesioni che ci lanciano stabilmente nel panorama agonistico intercontinentale.

Tutti i nostri ragazzi si sono ben preparati per questo evento, dove proveranno a raggiungere altri bellissimi risultati, sperando di confermare la validità della nostra scuola di Taekwondo.

Infine, aspettiamo tutti gli sportivi sammarinesi alla Sport Domus di Serravalle nell’ultimo week end di giugno per tifare i nostri fighters, e poi, dopo la pausa estiva, ai primi di settembre nelle nostre due sedi (San Marino Città – Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo e a Serravalle presso la Sport Domus), per un’eventuale prova gratuita di questa meravigliosa arte marziale.>>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto Stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto 1: Esami 12 06 2025

Foto 2: il Maestro Secondo Bernardi (6° dan) e

A. Giovagnoli (argento) all’Austria Open di Innsbruck 2025