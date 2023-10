Taglio del nastro questo pomeriggio per la mostra ‘Visioni d’Europa su francobolli e monete di San Marino’

E’ stata inaugurata questo pomeriggio presso il Museo di Stato di San Marino – alla presenza dei Segretari di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi – la mostra ‘Visioni d’Europa su francobolli e monete di San Marino’. Frutto della collaborazione tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, la Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri, gli Istituti Culturali e il Museo del Francobollo e della Moneta, il progetto espositivo si inserisce nell’alveo delle celebrazioni del 40esimo anniversario delle relazioni diplomatiche fra la Repubblica di San Marino e l’Unione europea e testimonia l’evoluzione filatelico-numismatica che ha accompagnato le relazioni bilaterali. Instaurate formalmente il 1° febbraio 1983, le relazioni diplomatiche si sono progressivamente intensificate attraverso una collaborazione e un dialogo crescenti, grazie a riconoscimenti ai più alti livelli istituzionali e alla sottoscrizione di accordi volti a una maggiore cooperazione economica. I tempi più recenti segnano un’ulteriore fase con l’avvio del negoziato per un Accordo di Associazione, celebrato a Bruxelles il 18 marzo 2015. In quest’alveo si inserisce la visita a San Marino del Vice Presidente della Commissione Europea Maroš Šef?ovi? avvenuta il 20 gennaio 2023. Lo scorso 26 settembre è stata presentata l’emissione filatelica dedicata al 40° anniversario delle relazioni diplomatiche tra San Marino e l’Unione europea, realizzata dalla Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino, che incarna l’essenza della connessione tra la Repubblica e l’Unione in un gioco di simboli geometrici che riprendono i colori delle singole bandiere. Agli interventi dei Segretari di Stato Luca Beccari e Andrea Belluzzi, è seguita un’illustrazione del percorso espositivo da parte del dott. Roberto Ganganelli, curatore della mostra e principale ideatore e realizzatore del Museo del Francobollo e della Moneta. La mostra allestita presso il piano -2 del Museo di Stato resterà aperta al pubblico dal 1 ottobre al 19 novembre 2023.