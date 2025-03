Talamello. Il ritorno delle cavallette: danni alle coltivazioni, urgente un intervento

Le cavallette sono tornate a Talamello causando gravi danni alle coltivazioni, in particolare all’erba medica. Confagricoltura chiede un intervento immediato alle Istituzioni per la disinfestazione del territorio e il sostegno agli agricoltori colpiti. Il presidente Nicola Pellicioni sottolinea l’urgenza di intervenire per evitare ulteriori danni alle colture e invoca l’aiuto delle Istituzioni. È importante agire rapidamente per affrontare questa situazione delicata e proteggere le aziende agricole.