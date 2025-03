Talk velenoso: antidoto. Avete visto Formigli? Avete assaggiato il veleno? Questo è il mio antidoto. In pillole. … di Sergio Pizzolante

Talk velenoso: antidoto

Avete visto Formigli? Avete assaggiato il veleno? Questo è il mio antidoto. In pillole.

– Formigli ha un inviato, dice, da Gaza, dice, gli manda immagini, servizi, si chiama Massoud, dice, un’altra volta ha detto che erano due, ma nessuno li ha mai visti. Non hanno un volto. Sono video confezionati professionalmente, ben costruiti, riprese dall’alto. Quasi come quelli di Hamas. Minchia! A Gaza non c’è stampa internazionale, libera, c’è solo la propaganda di Hamas. Solo quella. Due più due quanto fa? Questo non significa che non ci sono bambini e uomini e donne morti sotto le bombe israeliane. Purtroppo. Significa che se tu fai vedere i bambini, dramma, sotto le bombe e non fai vedere quelli di Hamas che impediscono alle mamme di scappare con i bambini, per usarli come scudi umani per la propaganda del terrore, sei a tua volta propaganda del terrore. Megafono di Hamas. Chiaro? E se sei dentro quella cosa lì non puoi fare la morale a nessuno. Chiaro?

– Ma Formigli questo problema lo risolve con una alzata di ciglio. Mettiamo da parte questa cosa degli scudi umani dice, che roba è? Non esistono gli scudi umani dice ancora. E fa un esempio cazzuto. Se un terrorista va in un palazzo a Tel Aviv dice, Israele che fa? Abbatte il palazzo? Minchia! Mi viene un dubbio: è del tutto cretino lui o pensa, furbo lui, di aver rincretinito abbastanza chi lo guarda per poter dire queste cretinate? Perché? Spiego subito. Se un terrorista entra in un palazzo di Tel Aviv gli abitanti di quel palazzo, se possono, scappano e gli israeliani li aiutano a scappare. A Gaza li costringono a rimaner lì con i mitra? Differenze?

– Ma Formigli ha bisogno di grandi esperti, grandi inviati di guerra, per dimostrare l’orrore della guerra degli israeliani in Palestina… chi chiama? La Carmen, la La Sorella, che ha dubbi lei, sulla decapitazione dei bambini nei Kibbutz, ha dubbi, e non si vergogna, come le ha chiesto Maurizio Molinari direttore di Repubblica… lei non ha dubbi solo sui crimini degli israeliani, solo su quelli. Sono testimone dice. Si ricordo. Era la bella( i gusti son gusti) del tg3 comunista degli anni 80. Andò a fare un giro in Palestina. Inviata di guerra fa figo! Ultimamente è stata inviata all’estero, in un territorio difficile e impervio, sui monti…a San Marino.

– Ha invitato Olmert, Formigli, ex premier israeliano, che ha detto peste e corna di Netanyahu ( io sono anche d’accordo…) ma non gli ha fatto fare una domanda facile facile, facile: ok Netanyahu deve andare via, ma un Olmert, o un altro, al posto di Netanyahu smetterebbe di attaccare a Gaza? Smetterebbe? Facile. No! Nessuna domanda. Grande scuola quella della propaganda di Hamas.

Sergio Pizzolante