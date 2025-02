Tanti piccoli uomini. … di Sergio Pizzolante

Per capire quanto siamo grandi basta guardare i leaders europei in fila. Sembrano piccolissimi.

Washington parla e tratta direttamente con chi ci minaccia e ci invade. Fottendosene di noi, anzi, fottendo noi. E’ come, se ottanta anni fa, dopo l’occupazione nazista di Cecoslovacchia e Polonia, gli americani parlassero con Hitler e non con Churchill.

Gli Stati Uniti, che ci vennero a salvare dai nazisti, oggi tifano per la vittoria neo nazista in Germania, quindi in Europa, con Mega Musk.

Facciamo i tifosi in teatri, colossei, in mano a moderni Nerone.

Che osserviamo sentendoci appena disturbati fra una canzone e l’altra di cantanti vestiti non si sa come.

Ai dittatori rispondono i mercanti, per dividersi o per creare nuovi mercati.

L’Europa è in enorme difficoltà.

Il concetto di Occidente è in crisi profonda.

Ma l’Europa è la parte del mondo dove qualche straccio di Occidente esiste ancora.

E’ finita?

Non lo so.

Ma sono pessimista.

Non solo per l’esistenza di piccoli leaders, non solo per la mancanza di un Churchil.

Ma per l’assenza di consapevolezza fra noi.

Per il torpore delle persone.

Tifose di Musk e Putin.