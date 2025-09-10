“Tavullia in Moto”, da domani i campioni della VR46 inaugurano la grande festa nel paesello di Valentino Rossi

È il weekend della MotoGP di Misano e Tavullia si prepara a indossare i colori del motorsport. Da domani, giovedì 11 settembre, fino a sabato 13 settembre, piazza Dante Alighieri sarà il cuore pulsante di una festa che unirà spettacolo, musica e passione: la nuova edizione di “Tavullia in Moto”, appuntamento che accompagna i tifosi verso il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (12-14 settembre al Misano World Circuit).

Inaugurazione con i campioni della VR46

Il momento più atteso è la serata inaugurale di domani, giovedì 11 settembre: dalle ore 18 apertura stand e presentazione delle associazioni sportive del territorio – tra cui Asd Tavullia Valfoglia e Asd Babbucce.

Alle 20.30 la scena sarà tutta per i talenti della VR46 Riders Academy: Franco Morbidelli, Luca Marini, Celestino Vietti, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Matteo Gabarrini, Lorenzo Pritelli e Andrea Migno incontreranno i fan in un talk condotto da Mauro Sanchini, voce di Sky MotoGP.

Un’occasione unica per vedere da vicino piloti che hanno fatto di Tavullia una seconda casa e che rappresentano il presente e il futuro del motociclismo mondiale.

Venerdì tra moto leggendarie e concerto dei Moka Club

La festa proseguirà venerdì 12 settembre con una piazza trasformata in museo a cielo aperto: dalle 18 esposizione di moto storiche e leggendarie, dalle Gilera alle Benelli fino alle MV Agusta, affiancate a modelli moderni come Ducati MotoGP e Superbike.

Previsti anche incontri e performance con protagonisti come Alessandro Delbianco (campione italiano SBK), Yari Montella, Ferruccio Lamborghini e Luca Bernardi.

Alle 20.30 spazio alla musica: i Moka Club faranno ballare il pubblico con un mix irresistibile di brani anni ’70 e ’80.

Sabato gran finale con la “Night of Guitar”

Sabato 13 settembre il programma replica l’esposizione di moto storiche e moderne, con esibizioni e sorprese legate ancora una volta a grandi protagonisti del mondo delle corse.

In serata il gran finale: alle 20.30 la “Night of Guitar” farà vibrare la piazza con quattro maestri della chitarra rock italiana – Ricky Portera, Giuseppe Scarpato, Fede Poggipollini e Cristian “Cicci” Bagnoli – che saliranno sul palco per un concerto memorabile.

A chiudere i tre giorni sarà lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo sopra Tavullia, suggellando un’edizione da vivere con il cuore.

Navetta gratuita per i tifosi

Per agevolare la partecipazione, è stato predisposto un servizio gratuito di bus navetta “46 bis” che collegherà Tavullia con Gabicce Mare, Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano. Le corse partiranno ogni ora dalle 17.48 con ultima corsa alle 23.48; ritorni a partire dalle 18.30 fino alle 00.30.

Da Riccione e Misano si potrà invece raggiungere Tavullia utilizzando la linea 125, con coincidenza a Cattolica (località Le Navi) per la navetta diretta.

Un servizio pensato per garantire comodità e sicurezza: meno traffico privato, più mobilità sostenibile, e la possibilità per tutti di godersi la festa senza pensieri.