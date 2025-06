Tavullia (PU), al via oltre 30 km di nuovi sentieri escursionistici tra natura e tecnologia

Una rete di oltre 30 chilometri di nuovi percorsi escursionistici è stata ufficialmente aperta al pubblico nella serata di venerdì 20 giugno, in una cerimonia che ha unito comunità, innovazione e amore per il territorio. L’inaugurazione si è svolta con una partecipatissima camminata collettiva da Rio Salso fino a Belvedere Fogliense, culminata in una degustazione conviviale preparata dai volontari dell’Auser Tavullia.

Il progetto arricchisce in modo significativo l’offerta escursionistica locale, andando ad ampliare la rete già esistente con nuovi tracciati che attraversano le zone più suggestive del territorio. L’iniziativa punta a valorizzare l’ambiente e la fruibilità del paesaggio, unendo alla bellezza naturale anche strumenti digitali pensati per agevolare l’esperienza degli utenti. Tra questi, una mappa interattiva di ultima generazione guiderà cittadini e turisti lungo i percorsi, offrendo indicazioni in tempo reale.

L’evento ha preso il via nel tardo pomeriggio da piazza Marchionni, a Rio Salso. Lì si sono dati appuntamento escursionisti esperti, famiglie, bambini e semplici curiosi. Dopo una breve presentazione tecnica del progetto, i partecipanti si sono messi in marcia in un’atmosfera rilassata e partecipata.

All’arrivo, ad accoglierli al Belvedere Fogliense, un momento di festa all’insegna del gusto: penne all’arrabbiata servite a tutti, simbolo dell’impegno dei volontari e dello spirito di accoglienza che ha contraddistinto l’intera iniziativa.

Con questa nuova rete escursionistica, Tavullia si conferma una realtà dinamica, capace di coniugare tradizione e innovazione per uno sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio.