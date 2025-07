Tavullia (PU). Capanno agricolo in fiamme, intervento tempestivo dei vigili del fuoco evita danni maggiori

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 10 luglio 2025, un incendio ha interessato un capanno agricolo situato lungo Strada Friuli a Tavullia, a ridosso di un’abitazione privata.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14:30, quando alcuni residenti hanno notato fumo e fiamme levarsi dalla struttura. In risposta immediata, due squadre dei vigili del fuoco – una proveniente dal comando di Pesaro e l’altra da Cattolica – sono intervenute rapidamente sul posto.

Grazie a un’azione coordinata e tempestiva, i pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che l’incendio si estendesse all’abitazione adiacente e al terreno circostante, mettendo in sicurezza l’intera area.

Fortunatamente, non si registrano feriti o persone coinvolte nell’evento. Al momento sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per chiarire le cause che hanno originato il rogo, ancora in fase di approfondimento.

L’intervento di ieri testimonia l’efficacia e la prontezza delle squadre di soccorso nel contrastare rapidamente situazioni di pericolo, limitando al minimo le conseguenze per cittadini e proprietà.