Tavullia (PU), oggi la commemorazione per i giovani vittime della strage nazifascista a 81 anni dal tragico evento

Questa sera, a partire dalle ore 21:00 in Piazza Gnassi, il Comune di Tavullia organizza la commemorazione intitolata “Ai nostri ragazzi per non dimenticare”, per ricordare le giovani vittime della strage nazifascista avvenuta nel territorio locale esattamente 81 anni fa.

Il 28 giugno 1944, cinque giovani furono brutalmente uccisi proprio a Tavullia dalle truppe nazifasciste. Nello stesso giorno, altri quattro ragazzi originari di Tavullia vennero fucilati a Cagli. Una pagina drammatica che ha segnato profondamente la comunità locale.

L’evento, promosso dal Comune di Tavullia, sarà aperto dal saluto del sindaco Patrizio Federici e condotto da Antonella Terenzi, presidente della sezione A.N.C.R. di Montelabbate. Questa commemorazione rappresenta un momento di riflessione collettiva e si propone di ribadire l’importanza della memoria storica come fondamento della libertà e della democrazia.

Il programma della serata prevede la proiezione del docufilm storico “Tutti morimmo a stento”, diretto dal regista Alessandro Nunziata, che racconta gli eventi di quegli anni drammatici. A impreziosire ulteriormente la commemorazione, si aggiungeranno gli interventi delle Associazioni Storico-Culturali The Green Liners e CRB360, le musiche dal vivo del Trio Ban Ensamble e le esibizioni coreografiche della scuola Center Stage Danza.

Attraverso parole, musica, danza e testimonianze storiche, Tavullia rinnova così il proprio impegno a mantenere viva la memoria di quei giovani strappati alla vita, sottolineando come il ricordo sia un presidio imprescindibile di libertà e civiltà.