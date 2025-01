Taxi: in arrivo il bando per 14 nuove licenze nel Comune di Rimini

Un importante passo per il potenziamento del servizio di mobilità urbana. Il provvedimento segue l’approvazione delle linee guida da parte della Giunta comunale lo scorso anno e il recente parere positivo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti sulla bozza del bando.

Il nuovo bando prevede che le licenze siano vincolate all’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, con emissioni comprese tra 0 e 135 g/km, in linea con gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dalla città. Inoltre, 5 delle 14 licenze saranno riservate a taxi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità motoria. Questi mezzi dovranno rispondere a specifici requisiti tecnici per garantire piena accessibilità, compresa la possibilità di salire a bordo con una carrozzina. Per incentivare questa tipologia di veicoli, il costo delle licenze riservate ai mezzi per il trasporto di passeggeri con disabilità sarà ridotto rispetto a quello delle altre licenze, compensando così i maggiori investimenti necessari per adeguare i veicoli.

L’assegnazione delle licenze avverrà attraverso un concorso che prevede il superamento di una soglia minima di idoneità. La graduatoria sarà stilata in base al punteggio ottenuto, con prove che valuteranno la conoscenza del regolamento comunale, la geografia del territorio, i principali luoghi di interesse turistico, le infrastrutture chiave, una lingua straniera e le competenze comportamentali richieste in situazioni di emergenza o incidenti.

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha autorizzato l’assegnazione del numero massimo di licenze consentito dal decreto, pari al 20% delle 71 già attive nel territorio comunale.

Con questa iniziativa, il Comune di Rimini intende rafforzare l’offerta di mobilità urbana e promuovere un servizio sempre più inclusivo e sostenibile, in linea con le necessità di una città a forte vocazione turistica. Un’iter che era stato avviato nell’ottobre 2023, a seguito del decreto legge che consente ai comuni capoluogo di regione, città metropolitane o sedi di aeroporti di incrementare fino al 20% il numero delle licenze già esistenti, utilizzando procedure semplificate. Rimini, essendo sede di un aeroporto e destinazione turistica di rilievo, ha deciso di sfruttare questa opportunità per migliorare la qualità del servizio taxi e rispondere meglio alle esigenze di cittadini e visitatori.

“L’avvio di questo bando per 14 nuove licenze taxi rappresenta un passo concreto per potenziare il sistema di mobilità urbana della nostra città, rispondendo alle esigenze di un territorio a forte vocazione turistica – dichiara l’assessore alle attività economiche Juri Magrini. – Grazie al lavoro congiunto della Giunta, degli uffici comunali e all’approvazione del parere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, siamo riusciti a sfruttare le opportunità offerte dal decreto governativo per incrementare del 20% il numero delle licenze esistenti. Oltre a migliorare il servizio, puntiamo su sostenibilità e inclusività, con l’introduzione di veicoli a basse emissioni e mezzi accessibili per persone con disabilità. Questo bando è solo l’inizio di un percorso di riorganizzazione complessiva, finalizzato a rendere il servizio taxi più efficiente e allineato alle necessità di cittadini, turisti e operatori del settore”.

Comune di Rimini