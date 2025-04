Taxi, in pubblicazione il bando per l’assegnazione di 14 nuove licenze per il Comune di Rimini

E’ in pubblicazione il bando per il rilascio a titolo oneroso di 14 nuove licenze per il servizio taxi per il Comune di Rimini.

Il concorso è stato indetto dall’Amministrazione Comunale cogliendo la possibilità contenuta nel decreto legge dell’ottobre 2023 che consente ai comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, di incrementare il numero delle licenze fino al 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, seguendo procedure semplificate rispetto a quelle abitualmente in vigore.

La selezione è indetta per l’assegnazione di 14 licenze (pari al 20% delle 71 già attive nel territorio comunale, il massimo consentito dal decreto) di cui 5 riservate a taxi adeguatamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità motoria, quindi rispondenti a specifici requisiti tecnici per garantire piena fruibilità da parte degli utenti. Per incentivare questa tipologia di veicoli, il costo delle licenze riservate ai mezzi per il trasporto di passeggeri con disabilità è inferiore rispetto a quello delle altre licenze, compensando così i maggiori investimenti necessari per adeguare i veicoli.

In linea con quanto previsto dal decreto legge e per rispondere agli obiettivi di potenziamento della mobilità sostenibile in città, tutte le licenze saranno vincolate all’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, con emissioni comprese tra 0 e 135 g/km. Il bando – preliminarmente sottoposto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per il nulla osta – prevede l’obbligo per i titolari di garantire il servizio di prenotazione tramite chiamata telefonica, messaggistica e app per smartphone, da garantire sette giorni su sette, 24 ore su 24.

L’assegnazione delle licenze avverrà attraverso un concorso con due prove – una scritta e una orale – che prevede il superamento di una soglia minima di idoneità. La graduatoria sarà stilata in base al punteggio ottenuto, con prove che valuteranno la conoscenza del regolamento comunale, la geografia del territorio, i principali luoghi di interesse turistico, le infrastrutture chiave, una lingua straniera e le competenze comportamentali richieste in situazioni di emergenza o incidenti.

Il termine ultimo per presentare le domande è fissato al 28 febbraio 2025, con l’obiettivo di partire a marzo con le prove scritte e a seguire i colloqui per la definizione della graduatoria.

“Nel giro di qualche mese confidiamo quindi di essere in grado di mettere su strada questi quattordici mezzi ad integrare la flotta oggi attiva sul territorio comunale – l’assessore alle attività economiche Juri Magrini – Un innesto utile al potenziamento di un servizio a basso impatto ambientale e indispensabile per una realtà di elevata attrattività come la nostra, con un turismo sempre più destagionalizzato e articolata nell’arco dei dodici mesi, anche grazie al traino di un’offerta fieristico congressuale che aumenta la domanda di questa tipologia di servizio”.

Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Rimini www.comune.rimini.it (sezione “Bandi, avvisi e concorsi”) e si possono richiedere al Settore Mobilità (dipartimento3@pec.comune.rimini.it).

Comune di Rimini