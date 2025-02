TDS Libertas Livorno 1947 – NTS Informatica Basket Rimini: 28-68

TDS Libertas Livorno 1947: Marrone 7, Ferretti 4, Saldutto 4, Di Santo 4, Gjonku, Camera 2, Brandimarte, Del Bene, Berrugi 7, Nucciotti. All. Saldutto

NTS Informatica Basket Rimini: Loperfido 15, Giustino 35, Acquarelli 10, Martinini 6, Pellegrini, Rossi, Pozzato, Storoni, Ladson 2, Di Pietro, D’Aietti. All. Loperfido.

Arbitri: Volpe e Borsani

Pronostico rispettato. Gara sotto controllo fin dall’inizio caratterizzata da una difesa solida che ha limitato l’azione degli avversari e lasciato campo libero alle scorribande biancorosse sia in contropiede sia a difesa schierata mandando a nozze il “solito” Kevin Giustino ma non solo: ancora una volta in doppia cifra Acquarelli sempre più in ritmo e Loperfido molto abile a sfruttare le occasioni. Buoni segnali anche da Martinini dopo una lunga attesa.

La sequenza dei risultati nei quarti parla da sola: doppiati i labronici nel primo e di più nel secondo quarto Rimini ha allungato con sicurezza nella seconda metà gara facendo ruotare l’intera panchina mantenendo il pieno controllo fino alla sirena.

E ora resta al recupero chiave di sabato 1 marzo alla carim contro Brescia.

I parziali: 7-14, 13-30 (6-16), 17-48 (4-18), 28-68 (11-20).