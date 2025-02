TDS Libertas Livorno 1947 – NTS Informatica Basket Rimini

Dopo appena due settimane NTS Informatica Basket Rimini renderà visita a domicilio alla TDS Libertas Livorno 1947 già battuta all’andata per 54 a 42 concedendo oggettivamente un po’ troppo spazio agli avversari che occupano ancora l’ultimo posto in classifica con zero vittorie.

Poiché TDS Libertas Livorno 1947, che ha disputato una gara in più di Rimini, non ha migliorato la sua condizione e realizza 34 punti di media subendone 64 si prevede una replica della gara di andata ma dopo la scarica di adrenalina generata dalla vittoria con Sassari i ragazzi di Coach Loperfido andranno a Livorno particolarmente agguerriti e decisi portarla a casa con maggiore tranquillità per concentrarsi maggiormente sul recupero della 3ª giornata con Icaro Brescia, annullata per indisponibilità di campo ai primi di dicembre ’24.

Straordinariamente il recupero si giocherà alla CARIM di Via Cuneo 11 di Rimini SABATO 1 MARZO alle ore 15:00 e sarà una gara fondamentale per proseguire la risalita della classifica alla caccia di un posto utile playoff. Esercizio complicato, ma non ancora impossibile nelle sei gare che mancano da qui alla fine e il grande pubblico non potrà mancare.

Ufficio Stampa NTS Informatica Basket Rimini