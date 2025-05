Teatro Malatestiano di Montefiore Conca (PU). Replica Spettacolo teatrale “Vita Sancti Marini” Sabato 13 aprile alle ore 21,

Replica Spettacolo teatrale “Vita Sancti Marini”

Sabato 13 aprile alle ore 21, nello storico Teatro Malatestiano di Montefiore Conca (PU) si terrà la replica dello spettacolo teatrale “Vita Sancti Marini”, già presentato con grande successo dall’Associazione storico-culturale “La Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice” il 13 dicembre 2023 presso il Teatro Titano di San Marino Città.

La performance si inserisce nel quadro delle attività promosse dalla Commissione Nazionale UNESCO di San Marino, relative alla valorizzazione della candidatura per l’iscrizione al registro UNESCO Memoria del Mondo del manoscritto bobbiese F III 16, contenente la più antica testimonianza della vita dei santi Marino e Leone. Il prezioso volume, esposto da dicembre 2023 a marzo 2024 nel salone del Palazzo Pubblico di San Marino, ha suscitato un profondo interesse da parte del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, in occasione della sua Visita di Stato alla Repubblica del Titano lo scorso dicembre.

Grazie alla generosa collaborazione di Filippo Sica, sindaco di Montefiore Conca, che ha offerto lo spazio per la rappresentazione, il progetto UNESCO si proietta così nel territorio circostante, condividendo i valori ispiratori del documento fondativo dell’antica Repubblica e individuando nella figura del Santo Marino e nella narrazione delle sue gesta, le fondamenta storico-culturali di San Marino.

Il tema sarà infatti il racconto della vita del Santo narrata nel testo di Bobbio, sia nei suoi elementi di fantasia che negli eventi storici, nell’intreccio originale di un viaggio tra passato e presente che non mancherà di raggiungere gli avvenimenti più attuali. Sarà dunque questo un modo privilegiato anche per condividere e rendere consapevole il pubblico della Romagna del percorso fatto fin qui per il riconoscimento del documento nella lista del patrimonio UNESCO.

I biglietti sono disponibili in loco oppure si possono prenotare contattando il numero 331 838 9630.