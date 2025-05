Tennis. Giornata di sfide italiane all’Atp Masters 1000 di Montecarlo

Oggi all’Atp Masters 1000 di Montecarlo vedremo in campo tre talenti italiani: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, in diretta tv e streaming. Musetti affronterà Novak Djokovic, mentre Sinner sfiderà Jan-Lennard Struff e Sonego si confronterà con Ugo Humbert. Musetti ha battuto Djokovic l’anno scorso a Montecarlo, mentre Sinner e Sonego sono entrambi fiduciosi nei loro incontri. Il torneo è stato rallentato dalla pioggia ieri, ma i match proseguono oggi. Gli appassionati possono seguire gli incontri su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su Now e sull’app Sky Go.