Tennis: presentati i tornei Itf “Città di Cervia”, si parte domenica 18 maggio con il torneo Itf Men’s Future da 30.000 dollari alla Polisportiva 2000 Cervia, poi la novità dell’Itf Wheelchair dal 9 al 12 giugno

Il grande tennis torna per il secondo anno consecutivo alla Polisportiva 2000 Cervia e raddoppia, in tutti i sensi: sono previsti due tornei Itf e montepremi complessivo più che raddoppiato.

Si parte domenica 18 maggio con la seconda edizione del Trofeo “Città di Cervia” (30.000 dollari di montepremi) Itf Men’s Future (che si giocherà fino al 25 maggio), poi novità di quest’anno il torneo Itf Wheelchair (terza serie mondiale, 14.000 euro di montepremi), in calendario dal 9 al 12 giugno. Nel complesso 44.000 dollari in palio e tanti punti per la classifica mondiale.

Oggi, nella Sala del Consiglio Comunale di Cervia, si è svolta la conferenza stampa di presentazione degli eventi. Il vicesindaco e assessore allo sport, Gianni Grandu, si è detto “orgoglioso di presentare questi tornei che si svolgeranno in una Polisportiva che è un vanto per Cervia, che è sempre più città dello sport e una città inclusiva, che si candida a ospitare grandi eventi come questi. Il tennis è in grande crescita e queste due grandi iniziative sono possibili anche grazie al lavoro di tanti volontari. I tornei Itf fanno parte degli eventi che danno valore alla nostra città, che grazie alla presenza del torneo Wheelchair potrà dimostrare di essere accessibile a tutti. Cervia si conferma città inclusiva e del benessere e noi stiamo lavorando per far crescere sempre più la cultura dell’inclusività”.

Il presidente del Comitato Regionale Fitp, Gilberto Fantini, ha rimarcato: “Faccio i complimenti all’amministrazione che fa molto per lo sport, Cervia è sempre più casa del tennis, non smetteremo mai di fare i complimenti per come qui si approccia il tennis; in un solo anno il torneo della Polisportiva 2000 ha avuto l’upgrade dell’Itf, cosa difficile. Nel 2024 la nostra regione è stata quella che ha organizzato più manifestazioni internazionali, un grande vanto dell’Emilia Romagna, anche sul fronte della solidarietà e inclusività”.

La consigliera comunale Samanta Farabegoli, delegata del sindaco all’Accessibilità, si è soffermata sul programma del torneo in carrozzina: “Grazie a Maurizio Tappi (presidente della Polisportiva 2000, ndr) per avermi invitata alla Polisportiva 2000 per valutare gli spazi in vista del torneo Wheelchair e per aver apportato i miglioramenti consigliati al centro sportivo. L’accessibilità è una questione culturale e la Polisportiva 2000 ha dimostrato di aver compreso la necessità di questo cambiamento culturale, grazie al quale avremo l’opportunità di avere qui in città atleti di fama internazionale, atleti paralimpici di grande livello”.

Pasquale Fusco di Coldwell Banker, main-sponsor, ha spiegato i motivi per confermare la partnership con il torneo: “Lo sport insegna rispetto e il tennis è una delle discipline rimaste pulite. Coldwell Banker ha a cura l’integrità delle persone, anche nel tennis facciamo squadra. Il nostro impegno è quasi triplicato”.

E’ stata poi la volta del presidente della Polisportiva 2000 Cervia, Maurizio Tappi: “Il nostro è un piccolo Circolo, ma piuttosto vivace, ci siamo dati come obiettivo quello di far crescere e aumentare la visibilità di Cervia, per questo abbiamo bisogno del supporto dell’amministrazione e della nostra Regione, che non è mai mancato, e di sponsor che condividano la nostra idea. Siamo molto orgogliosi sia perché ospiteremo sfide tennistiche di grandi atleti sia perché potremo promuovere la nostra città e i valori del Polisportiva”.

Il maestro Enzo Bonaldo sarà il direttore dei due tornei e si sofferma sul loro valore sportivo. Si parte con l’Itf Men’s Future: “Il taglio del torneo è molto basso, il che garantisce sulla qualità, l’Itf ha riservato un posto a un giocatore che l’anno scorso era nei primi 10 del ranking mondiale Junior, l’anno scorso fu il giapponese Sakamoto, quest’anno sarà il kazako Amir Omarkhanov. Il livello è altissimo, il n.1 sarà il ravennate Enrico Dalla Valle, mio ex allievo, ma ci saranno tanti giovani in grado di puntare al titolo, come Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato ora impegnati in doppio al Foro Italico”.

In effetti l’entry listi è di grande qualità: guida il gruppo Enrico Dalla Valle, n.277 del ranking mondiale Atp, seguito da Jacopo Berrettini, fratello di Matteo, l’ucraino Oleksandr Ovcharenko, Andrea Picchione, giocatore che si allena alla Galimberti Tennis Academy a Cattolica, l’austriaco Dennis Novak, Gabriele Pennaforti, il tedesco Marko Topo ed il francese Tom Paris. In tabellone anche il riccionese Alessandro Pecci, vincitore della scorsa edizione, mentre è fuori di un solo posto e quindi sicuramente sarà in tabellone il ravennate Federico Bondioli. Nelle qualificazioni al momento l’inglese Kyle Edmund, ex n.14 del ranking mondiale nel 2018, i romagnoli Marcello Serafini e Manuel Mazza, Carlo Alberto Caniato, allievo dell’Accademia del Villa Carpena, Jacopo Bilardo, Francesco Forti, Lorenzo Beraldo, Leonardo Cattaneo e Filippo Mazzola.

L’evento rientra nel calendario della Sport Valley dell’Emilia-Romagna, nel progetto “Azioni di promozione e di sostegno alla realizzazione di Grandi Eventi Sportivi di interesse regionale per l’anno 2025”.

Si parte domenica 18 maggio con le qualificazioni (ingresso libero).

Cervia, 14 maggio 2025