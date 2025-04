Tennis San Marino. Vittoria storica in Billie Jean King Cup per le titane: sconfitta l’Albania

Prima storica vittoria per la Nazionale biancazzurra in Billie Jean King Cup. Nella terza sfida del girone del torneo che si sta svolgendo a Chi?in?u le biancazzurre guidate dal tecnico Alice Berardi hanno vinto 2-1 contro l’Albania. I successi sono arrivati in singolare. Talita Giardi si è imposta per 6-3 7-5 su Rea Qinami, mentre Silvia Alletti ha superato Kristal Dule al tie-break del terzo set con il risultato di 6-3 3-6 7-6 (6). Il doppio, ininfluente per la posizione nel girone, ha visto Giorgia Benedettini ed Emma Pelliccioni cedere alla coppia Guli-Qinami con il risultato di 4-6 6-1 10-4.

Con il terzo posto nella Pool B le titane giocheranno i playoff per le posizioni dal settimo al nono e domani sfideranno l’Islanda, terza classificata nella Pool A.