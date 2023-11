Tennis Tavolo, Juvenes San Marino. Sabato 4 novembre al Multieventi si è giocata la quarta giornata dei Campionati a squadre

Si è giocata sabato 4 novembre al Multieventi la quarta giornata dei Campionati a squadre, la prima volta in casa dopo le prime tre giornate giocate sempre in trasferta, è stato un turno molto positivo, tutti i tre team Juvenes hanno vinto, in serie C1 successo per 5:1 contro la Maior Bologna con due vittorie a testa per Riccardo Tentoni e Marco Vannucci, un successo per Emanuele Vannucci, la squadra è ora al terzo posto in classifica, in serie C2 prima vittoria in campionato per 5:2 contro il CUS Camerino con due successi a testa per Andrea Morri e Sean Berardinelli, una vittoria per Davide Muccioli, si muove la classifica con i sammarinesi al quarto posto, in serie D2 vittoria netta per il team dei giovanissimi per 7:0 contro il Fortunae B Fano, due successi a testa per Loris Ceccoli, Filippo Santi e Thomas Marcattili e vittoria in doppio con Loris Ceccoli e Filippo Santi, raggiunto il terzo posto in classifica.