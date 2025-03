Tennis tavolo San Marino. Campionati Italiani a Riccione, grande risultato per i sammarinesi Asia Toccaceli e Loris Ceccoli tra i 1500 atleti presenti

Si stanno disputando a Riccione i Campionati Italiani di 4/5/6 categoria che vedono la presenza di ben 1500 atleti, grande risultato centrato dalla giovane sammarinese Asia Toccaceli nella competizione femminile del singolo quinta, partendo come testa di serie n. 26 in un lotto di 96 atlete partecipanti Asia con una serie impressionante di ben 7 vittorie consecutive si fermava solo in semifinale sconfitta per 3:2 da Amato Federica, nella competizione di singolo maschile sesta categoria in un tabellone con 400 iscritti buon nono posto di Loris Ceccoli.