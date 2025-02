Tennis Tavolo San Marino. Sabato 16 Novembre, successi in trasferta per le squadre della Juvenes, con doppia vittoria delle capoliste

Sabato 16 novembre si è giocata la quinta giornata con tutte tre le squadre della Juvenes impegnate in trasferta, il bilancio è sicuramente in attivo con le vittorie delle due squadre capoliste in classifica, il team di serie C1 a Cesenatico vince per 5:2 con Mattia Berardi autore di tre successi ed una vittoria a testa per Pietro Bologna e Riccardo Tentoni, il team di serie D2 vince 7:0 a Pesaro contro i Sorci Verdi A, con protagonisti Lorenzo Stefanini, Thomas Marcattili e Michele de Marco, l’unica sconfitta arriva dalla squadra di serie C2 che perde per 5:2 sempre a Pesaro contro i Sorci Verdi.

in foto il team di serie D2 impegnato a Pesaro con il coach Aldo Sorrentino