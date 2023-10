Tenta suicidio gettandosi da un tetto, 14enne in fin di vita

Ricoverato al Brotzu di Cagliari, messaggio d’addio a un amico

Una ragazzo di 14 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Broztu di Cagliari in condizioni critiche dopo un volo di diversi metri dal tetto di un’ospizio abbandonato in via Soleminis, a Sinnai.

Si è trattato di un gesto volontario.

Il fatto è accaduto ieri sera intorno alle 21.

Prima di gettarsi, il ragazzo aveva inviato un messaggio d’addio su whatsapp ad un amico e la foto della pineta di Sinnai.

Preoccupato dal tenore del messaggio, l’amico ha subito avvertito i genitori del 14enne che hanno deciso di allertare i carabinieri. Militari e familiari si sono messi alla ricerca del ragazzo, poi rintracciato grazie all’ultima geolocalizzazione del suo cellulare. Quando hanno raggiunto il posto indicato, lo hanno trovato a terra in gravi condizioni. Sono quindi arrivati i medici del 118 che lo hanno trasportato al Brotzu di Cagliari, dove sta lottando tra la vita e la morte. Da quanto si è appreso, il 14enne usciva raramente di casa e aveva pochi amici.

Ansa