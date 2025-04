Tentativo di furto a Rimini: Roberto Nanni, noto cittadino, sorprende un giovane vicino alla sua auto

Nella notte tra domenica e lunedì, un episodio di tentato furto ha scosso un cittadino di Rimini, Roberto Nanni, noto per la sua attività di divulgazione meteorologica e per la gestione del bagno 99 insieme alla moglie. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:45, quando Nanni, uscito di casa a causa di un problema alla caldaia, ha sorpreso un giovane intento a forzare la portiera della sua auto parcheggiata in strada.

Armato della luce del suo smartphone, Nanni ha notato che il giovane, descritto come di origine nordafricana, aveva già aperto la portiera e sembrava curiosare all’interno del veicolo. Non è chiaro se l’intento fosse quello di rubare la macchina o semplicemente di cercare oggetti di valore.

Affrontando il giovane, Nanni lo ha avvertito di allontanarsi, minacciando di contattare i Carabinieri. La risposta del giovane non si è fatta attendere: “E chiamali, che problema c’è”, ha detto, avvicinandosi al giardino di Nanni. Il cittadino, a quel punto, ha deciso di comporre il numero di emergenza 113, ma ha riscontrato che la linea non rispondeva, nonostante i suoi ripetuti tentativi.

Circondato dal buio e con un lampione spento da giorni, Nanni ha osservato il giovane rimanere nei paraggi, nonostante il chiaro invito a lasciare il luogo. Dopo un breve periodo di tensione, il giovane ha infine deciso di andarsene, continuando a imprecare.

Nanni ha concluso la sua testimonianza con una nota di preoccupazione per il futuro, esprimendo la speranza che il nuovo anno non porti con sé ulteriori situazioni problematiche.