Tentativo di rapina in oreficeria a Rimini: negoziante coraggioso affronta il ladro e lo fa fuggire

Un episodio di tentata rapina si è verificato ieri mattina intorno alle 9:30 nel centro storico della città. Un giovane, con il volto coperto, ha fatto irruzione nell’oreficeria Monti in via Cavalieri, puntando una pistola contro il proprietario del negozio. Il titolare, reagendo prontamente, ha urlato e ha affrontato il rapinatore, riuscendo a respingerlo con un calcio e a farlo uscire dal negozio. All’esterno, due complici attendevano a piedi e sono fuggiti subito dopo l’intervento.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le immagini delle telecamere di sorveglianza per le indagini. Secondo alcune fonti, l’arma impiegata potrebbe essere stata un giocattolo, ma la reazione del negoziante è stata comunque molto energica, mettendo in evidenza il suo coraggio.

Si tratta del secondo episodio di questo tipo in una settimana nel centro di Rimini. Pochi giorni prima, una banda aveva sfondato con un’auto l’ingresso della gioielleria Benvenuti in via Garibaldi, riuscendo a sottrarre alcuni oggetti di valore e causando danni alla struttura. Le autorità continuano le indagini per identificare i responsabili e chiarire i dettagli dell’accaduto.