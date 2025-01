Tentato omicidio a Milano Marittima: Due giovani sotto accusa

La Procura di Ravenna ha richiesto il rinvio a giudizio per due giovani di 19 e 20 anni, entrambi residenti a Cesena, accusati di tentato omicidio in relazione a un accoltellamento avvenuto la notte tra il 19 e il 20 agosto scorso davanti a un locale di Milano Marittima. La vittima, un 21enne cesenate, è stata colpita con un coltello durante un episodio che ha segnato un’estate di tensioni giovanili nella riviera cervese.

Le indagini condotte dai Carabinieri, sotto la direzione del pubblico ministero Angela Scorza, hanno identificato il 19enne come l’autore dei fendenti, portando alla sua immediata detenzione. Il 20enne, pur essendo coinvolto nell’incidente, è rimasto libero durante l’intero svolgimento delle indagini.

Secondo le ricostruzioni, la vittima si trovava in un locale per festeggiare un compleanno con amici quando i due imputati lo hanno chiamato all’esterno. Da quel momento, per motivi ritenuti futili, è scaturita la violenza, con il 21enne che ha subito gravi ferite, necessitando di un intervento chirurgico e con una prognosi di 30 giorni. L’episodio ha suscitato preoccupazione per l’aumento delle liti tra giovani sulla riviera romagnola, spesso sfociate in violenza.