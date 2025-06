Tentato suicidio in carcere a Rimini: uomo prova ad impiccarsi con lenzuola

Un detenuto di 40 anni di origine magrebina ha tentato di togliersi la vita nel carcere di Rimini lunedì pomeriggio. Arrestato per rapina e in custodia cautelare da circa venti giorni, l’uomo si trovava in cella da solo quando ha cercato di impiccarsi utilizzando delle strisce di lenzuola attorcigliate.

L’intervento tempestivo di un agente di vigilanza e di un ispettore di turno ha permesso di interrompere il gesto, trovando il detenuto già privo di sensi e in condizioni critiche. I soccorritori lo hanno subito trasferito nell’infermeria del penitenziario, dove sono state avviate le manovre di rianimazione. Successivamente, il 40enne è stato accompagnato in ospedale per ulteriori controlli e, dopo le cure, è stato dimesso.

Al momento, non sono state divulgate ulteriori informazioni sulle cause che hanno portato il detenuto a questo gesto. La vicenda ha attirato l’attenzione dei sindacati di polizia penitenziaria, che richiamano l’attenzione sulla tutela della salute mentale dei detenuti.